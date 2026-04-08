Деловая делегация из Тюменской области посетит Воронежскую область

Предприниматели и представители торгово-промышленной палаты Тюменской области отправятся в деловую поездку в Воронежскую область, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Организация подобных бизнес-миссий отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Целью поездки является расширение межрегиональных торгово-экономических связей и установление долгосрочных партнерских отношений. К участию приглашаются компании, работающие в пищевой промышленности, агропроме и сельском хозяйстве, химической промышленности, торговле, машиностроении и металлообработке.
Для участия в бизнес-миссии необходимо заполнить анкету участника по ссылке. Организаторы бизнес-миссии обеспечат комплексное сопровождение мероприятия, включая проведение переговоров с потенциальными партнерами, экскурсии на ведущие предприятия, культурную программу, трансфер и размещение на время нахождения в Воронеже.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.