Волгоградцы передали в зону СВО инструменты и средства связи

Волгоградская область передала участникам специальной военной операции необходимую технику и оборудование. Как сообщает портал Volganet.net, по заявке командиров воинских частей Волгоградского гарнизона бойцам переданы водонагреватели, резервуары для воды, бензопилы, циркулярные пилы, насосные станции, электро- и сантехническое оборудование.

Кроме того, в зону спецоперации отправлены строительные инструменты, средства связи и другое инженерное оснащение.

Все необходимое приобретено на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.

Напомним, что в Волгоградском регионе продолжает действовать более 50 мер поддержки участников спецоперации и их семей, развивается единая система реабилитации ветеранов боевых действий.

Фото: администрация Волгоградской области.