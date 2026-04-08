Мальчик из Воронежа проглотил 20-сантиметровую цепочку

В Воронеже ребёнок проглотил 20-сантиметровую цепочку во время игры. Сразу после инцидента родители мальчика обратились в ОДКБ № 2. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения во вторник, 7 апреля.
Ребёнка госпитализировали. Врачи четыре дня наблюдали за юным пациентом, надеясь, что цепочка выйдет естественным путём. Однако рентген показал, что массивное украшение «замерло» внизу живота. Возник риск перфорации (отверстия) в кишечнике и опасного воспаления брюшины при попадании кишечного содержимого — перитонита.
Чтобы спасти жизнь школьнику, медики назначили экстренную операцию. Цепочку удалили через просвет аппендикса, а сам отросток удалили.
Сейчас ребёнок находится в стабильном состоянии и готовится к выписке.