Amazon прекратит поддержку старых моделей электронных книг Kindle

В скором времени Amazon прекратит поддержку устаревших версий электронных книг Kindle, сообщил изданию The Verge представитель компании Джеки Берк.

Источник: РБК

Меры будут приняты 20 мая для устройств, выпущенных в 2012 году и ранее.

«[Пользователи] больше не смогут покупать, брать напрокат или загружать новый контент через магазин Kindle», — приводит издание сообщение.

Пользователи по-прежнему смогут читать книги, уже загруженные на их устройства, и смогут получать доступ к своим учетным записям и покупкам. Однако после 20 мая возможность повторной регистрации будет недоступна, предупредил представитель.

На планшетах Kindle Fire, выпущенных до 2012 года, также будут введены ограничения, касающиеся чтения книг, но другие приложения и сервисы Amazon на этих устройствах будут доступны.

Kindle — линейка электронных книг компании Amazon, а Kindle Fire — планшеты той же компании с цветным экраном и более широким функционалом: помимо чтения, они поддерживают приложения, видео, интернет и другие сервисы.

Первый Amazon Kindle был выпущен в 2007 году.

