Глава города Юрий Шалабаев посетил школу искусств и ремесел имени А. С. Пушкина «Изограф», которая этой весной после завершения процедуры лицензирования начнет свою работу в новой локации — на Ульянова, 11. Об этом мэр рассказал в своих соцсетях.
Раньше школа располагалась в старом деревянном здании, которое не отвечало современным требованиям, поэтому администрацией города было решено «Изограф» переселить. Пока шел капитальный ремонт здания на Улянова, 11, дети учились в школе № 13. Теперь в новом отремонтированном здании в центре города созданы все условия для творчества детей. Как сообщил Юрий Шалабаев, после открытия школа примет более 1 200 юных нижегородцев со всего города, в том числе 77 ребят с нарушениями слуха и речи.
«Здание, расположенное в непосредственной близости от Кремля, как мне кажется, идеально подходит для того, чтобы открыть здесь именно школу искусств. Что мы, собственно говоря, и сделали: провели большие ремонтные работы, закупили необходимое оборудование. Уверен, что уникальная атмосфера центра города, объекты культурного наследия и живописные виды станут для детей источником творческого вдохновения», — сказал глава города в ходе визита в школу искусств.
Юрий Шалабаев отметил, что долгое время развитию дополнительного образования уделялось недостаточно внимания, но теперь всё изменилось. Мэр напомнил, что недавно был отреставрирован Дворец детского творчества имени В. П. Чкалова — флагман дополнительного образования в Нижнем Новгороде, в конце 2025 года был открыт филиал дворца на улице Композитора Касьянова, а теперь детей готов принять «Изограф». Здесь, уверен глава города, детям понравится, особенно тем, кто занимался в старом здании.
«В школе искусств “Изограф” будут заниматься более 1 200 юных нижегородцев, практически 1 300, для которых будут действовать свыше 30 программ дополнительного образования. И база сохранится — академический рисунок, живопись, керамика и гончарное дело, и, конечно, вводятся современные направления, будут использоваться и искусственный интеллект, и нейросети, и цифровой дизайн, и многое другое», — рассказал Юрий Шалабаев. Директор школы искусств и ремесел имени А. С. Пушкина «Изограф» Галина Савкина отметила, что переезд в новое трехэтажное здание стал большой радостью для всех. Она рассказала о том, какие дополнительные общеобразовательные программы художественной направленности будут реализовываться в очном, очно-заочном и дистанционном форматах, которые для детей от 7 до 18 лет будут проводить 18 квалифицированных педагогов. Например, программа «Акварель. Рисунок. Композиция», пройдя которую, ребенок получит знания и умения в области живописи и станет настоящим живописцем.
«Есть цикл декоративно-прикладного творчества — роспись по дереву, где реализуются наши традиционные нижегородские росписи: хохломская, городецкая, полхов-майданская и мериновская возрожденная роспись. И, конечно же, керамика, весь технологический процесс: работа с глиной, обжиг, покрытие глазурью. Также развиваем живописное мастерство, где ребенок может рисовать и не бояться использовать цвет, смешивать цвета, чтобы они смотрелись живо, красиво, где ребенок экспериментирует. Нам очень важно развивать в ребятах фантазию, чтобы они не утрачивали свою детскую непосредственность, чтобы проносили её через всю свою жизнь», — рассказала Галина Савкина.
Она добавила, что в ближайшее время завершится процедура лицензирования школы, и в мае «Изограф» распахнет свои двери для детей, которые очень этого ждут.
«Школа располагается в капитально отремонтированном помещении, в самом сердце города. Очень хорошая транспортная развязка, будет большой охват детей из ближайших школ, ведь рядом расположены и первая гимназия, и восьмой лицей, тринадцатая гимназия. Поэтому наша школа будет максимально наполнена детьми», — добавила Галина Савкина.