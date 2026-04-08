Юрий Шалабаев посетил школу искусств и ремесел имени А. С. Пушкина «Изограф»

«В школе искусств “Изограф” будут заниматься более 1 200 юных нижегородцев, практически 1 300, для которых будут действовать свыше 30 программ дополнительного образования. И база сохранится — академический рисунок, живопись, керамика и гончарное дело, и, конечно, вводятся современные направления, будут использоваться и искусственный интеллект, и нейросети, и цифровой дизайн, и многое другое», — рассказал Юрий Шалабаев. Директор школы искусств и ремесел имени А. С. Пушкина «Изограф» Галина Савкина отметила, что переезд в новое трехэтажное здание стал большой радостью для всех. Она рассказала о том, какие дополнительные общеобразовательные программы художественной направленности будут реализовываться в очном, очно-заочном и дистанционном форматах, которые для детей от 7 до 18 лет будут проводить 18 квалифицированных педагогов. Например, программа «Акварель. Рисунок. Композиция», пройдя которую, ребенок получит знания и умения в области живописи и станет настоящим живописцем.