Посадку с помощью биометрии тестируют на «Ласточке» Москва — Нижний Новгород

Использовать биометрию можно при соблюдении нескольких условий.

Источник: Живем в Нижнем

На «Ласточке», курсирующей между Нижним Новгородом и Москвой, тестируют способ посадки в поезд при помощи биометрии. Об этом рассказали в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Сервис, который подтверждает личность при посадке в поезд без предъявления документов, начали тестировать 8 апреля. Все проводники прошли дополнительное обучение по работе с программой. Использовать биометрию можно при соблюдении нескольких условий:

Пассажиру исполнилось 18 лет на дату начала поездки; данные пассажира зарегистрированы в Единой биометрической системе; пассажир подтвердил свою учётную запись в Госуслугах; при оформлении билета указаны данные действующего паспорта гражданина России/загранпаспорта гражданина России; есть согласие на доступ сервисов РЖД к биометрическим данным.

При этом в ГЖД отметили, что пассажирам в период тестов следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность, чтобы точно сесть в поезд.

Ранее мы писали, что дополнительные поезда до Кирова пустят через Нижний Новгород.