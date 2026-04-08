Мишустин утвердил маршрут ВСМ между Москвой и Казанью через Нижний Новгород

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил документ о маршруте Высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва — Казань». Об этом сообщили в ГТРК «Нижний Новгород».
Общая протяженность новой магистрали составит 770 километров. На территории Нижегородской области трасса свяжет не только областной центр, но и ряд муниципалитетов. В маршрутный лист включены Дзержинск, а также Володарский, Балахнинский, Богородский, Лысковский, Спасский и Воротынский округа.
Запуск ВСМ позволит жителям региона добираться до Москвы всего за два часа.
