Мишустин утвердил маршрут ВСМ между Москвой и Казанью через Нижний Новгород

Высокоскоростная магистраль длиной 770 км сократит время в пути от столицы до Нижнего Новгорода до двух часов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил документ о маршруте Высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва — Казань». Об этом сообщили в ГТРК «Нижний Новгород».

Общая протяженность новой магистрали составит 770 километров. На территории Нижегородской области трасса свяжет не только областной центр, но и ряд муниципалитетов. В маршрутный лист включены Дзержинск, а также Володарский, Балахнинский, Богородский, Лысковский, Спасский и Воротынский округа.

Запуск ВСМ позволит жителям региона добираться до Москвы всего за два часа.

Ранее сообщалось, что нижегородцам пояснили, почему в автобусах отменяют оплату наличными.