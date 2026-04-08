В Аксае рискуют не сдать к сроку новую школу

Строительная готовность школы на 880 мест в Аксае составляет 90%

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко посетил строительную площадку школы на 880 мест в Аксае. Речь идет о будущем образовательном учреждении на улице Речников.

В здании уже приступили к отделке внутренних помещений, устанавливают радиаторы, также ведется благоустройство территории. Строительная готовность — около 90%, но работы выполняются неравномерно, поэтому есть риск срыва сроков.

Подрядчику поручили ускорить работы. На площадке будут проводить еженедельные координационные совещания. Контроль продлится до завершения всех поставленных задач.

— Необходимо завершить работы и ввести школу в эксплуатацию к новому учебному году. Объект долгожданный для жителей Аксая, и нужно его закончить в срок, — сказал Владимир Ревенко.

Ситуация находится на контроле администрации Аксайского района и минстроя Ростовской области.

