В Ростове-на-Дону пройдет форум по инновациям в пищевой промышленности

Форум «Инновации в пищевой промышленности — повышение эффективности производства и экспортного потенциала отрасли» пройдет 17−19 июня в Ростове-на-Дону, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Организация подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Участниками форума станут представители региональных органов власти, отраслевых союзов и ассоциаций, поставщики и производители пищевой продукции, зарубежные специалисты по закупкам. В программу мероприятия входят пленарная и секционные дискуссии, международная выставка «Юг ПродТех-26» и переговоры с зарубежными покупателями на закупочной сессии.
На выставке будут представлены технологическое оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания, пищевые ингредиенты, натуральные красители, ароматизаторы, консерванты, антиоксиданты, упаковочное оборудование и многое другое. В то же время на закупочной сессии можно будет увидеть продукцию из более чем 20 регионов страны.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.