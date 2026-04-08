Инопланетный след? Физик раскрыл возможные цели полёта американцев к Луне

В эти дни весь мир наблюдает за полётом космического корабля «Орион» с четырьмя астронавтами на борту к Луне. Пилотируемая лунная миссия получила название «Артемида-2». За 10 дней экипаж должен был облететь Луну, а также выполнить ряд исследовательских задач, в том числе — не секрет — вести научное наблюдение за некоторыми объектами.
Но за какими именно? Как полагает учёный-физик, кандидат технических наук, эксперт научно-исследовательской лаборатории НИЛ-15 Владимир Коваленко, внимание асторнавтов мог привлечь определённый кратер. Подробнее — в материале rostov.aif.ru.
Кто прячется в кратере?
По словам учёного, программа «Артемида-2» предусматривала в дальнейшем создание орбитальной лунной станции, которая смогла бы обеспечить доставку на Луну с помощью посадочных модулей астронавтов и необходимого оборудования. Таким образом, там могла бы появиться база, чтобы люди могли проводить геологоразведывательные работы и вести добычу полезных ископаемых. Но недавние события, произошедшие в космосе, изменили эти планы.
Речь, по мнению Владимира Александровича, может идти о загадочном объекте искусственного происхождения 3I/ATLAS. Сам он давно покинул нашу Солнечную систему, однако, поясняет учёный, оставил модуль — так называемый «посланник Атласа». И вот этот необычный модуль как раз мог обосноваться в одном из кратеров с обратной стороны Луны.
Ранее, пояснил Владимир Коваленко, одно из подразделений центра дальней космической связи получило сигнал, якобы, от того самого «посланника». Дешифровка натолкнула учёных на мысли о том, что это может быть сообщение от другой цивилизации.
«Их цель — создать систему гравитационной защиты от воздействия “чёрной дыры”, появившейся неподалёку от наших звёздных систем. Воздействие её гравитационного поля может привести к катастрофе и нашу, и их цивилизацию», — предположил исследователь.
«Луна занята».
Создание антигравитационной системы, говорит эксперт, помогло бы решить проблему. Базовые элементы её могут быть размещены в том числе на Земле и Луне. А те группы людей, которые будут участвовать в строительстве, получат новые знания и технологии, которые даже и не снились человечеству.
«Американцы решили тоже присоединиться к этой работе, чтобы получить “пальму первенства”. Поэтому в экстренном порядке активировали некоторые направления своей программы и достаточно быстро снарядили экспедицию. Перед астронавтами были поставлены задачи: сфотографировать космический объект в лунном кратере и постараться наладить с ним информационный канал. Но ничего из этого им не удалось», — утверждает учёный.
Физик пояснил: с самого начала полёта у экипажа «Ориона» возникли трудности. Были проблемы со связью, с навигацией. электропитание пришлось перевести на резервную систему, а также отключить ряд важных приборов.
«Во время выхода “Ориона” на лунную орбиту изменились параметры траектории полёта, которые были инерционными и зависели от гравитационного поля Луны. Аппаратура, предназначенная для связи с “посланником”, оказалась выведена из строя. Экипажу дали понять: Луна занята», — рассказывает учёный.
Он напомнил: в одном из расшифрованных ранее посланий было сказано, что инопланетная цивилизация в курсе событий, которые происходят на Земле. Владимир Коваленко предположил, что гости нашей звёздной системы не поддерживают агрессивное поведение американцев.
«Их постоянное стремление к конфликтам может отложить создание защитной антигравитационной системы. Что касается России, ей в этом вопросе, скорее всего, будет отведена основная роль. Несомненно, те события, которые будут происходить, не останутся без внимания и обсуждения. Но в каком объёме их будут освещать официальные структуры, пока не понятно», — резюмировал исследователь.