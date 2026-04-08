В Перми открыли современный мультимедийный музей в кадетском училище

8 апреля в Пермском президентском кадетском училище имени Героя России Фёдора Кузьмина прошли торжества, посвящённые 30-летию учреждения. Центральным событием праздника стало открытие нового мультимедийного музея.
На юбилей прибыли представители федеральных и региональных властей, а также общественные деятели. Среди гостей — генерал-полковник Олег Плохой, вице-премьер Пермского края Александр Щеглов, исполняющий обязанности главного федерального инспектора Иван Амиров, Герой России Сергей Яшкин и уполномоченный по правам ребёнка в регионе Светлана Денисова.
Памятные мероприятия начались с церемонии возложения цветов к мемориалу сотрудникам и военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга. После этого состоялось официальное открытие музея.
Завершится праздничная программа концертом во Дворце культуры имени А. Г. Солдатова. Перед кадетами, ветеранами и гостями выступят творческие коллективы, а также прозвучат поздравления от руководства. В рамках мероприятия отличившихся сотрудников училища наградят ведомственными знаками отличия.
Учебное заведение было основано 8 апреля 1996 года как лицей милиции. Уже через год ему присвоили имя Героя России Фёдора Кузьмина, погибшего в Чечне при выполнении служебного задания. Сегодня здесь обучаются более 450 кадетов, многие из которых в будущем продолжают службу в силовых структурах региона и страны.