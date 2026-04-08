Должность замминистра здравоохранения по родовспоможению и репродукции появится в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никиитн ввел новую должность в структуру регионального министерства здравоохранения. Об этом глава региона сообщил в ходе интервью журналисту Юрию Подоляке.
По словам Никитина, региону необходим заместитель министра здравоохранения, который будет заниматься исключительно вопросами родовспоможения и репродукции. Женщина, претендующая на эту должность, имеет глубокую мотивацию и особую личную историю. Она родилась, хотя врачи отговаривали ее мать из-за возраста и неблагополучных социальных условий.
Кто именно станет новым заместителем министра и когда будет объявлено о назначении губернатор не уточнил.
