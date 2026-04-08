Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Должность замминистра здравоохранения по родовспоможению и репродукции появится в Нижегородской области

Ее займет кандидат с психологическим и гинекологическим образованием.

Источник: Время

Губернатор Нижегородской области Глеб Никиитн ввел новую должность в структуру регионального министерства здравоохранения. Об этом глава региона сообщил в ходе интервью журналисту Юрию Подоляке.

По словам Никитина, региону необходим заместитель министра здравоохранения, который будет заниматься исключительно вопросами родовспоможения и репродукции. Женщина, претендующая на эту должность, имеет глубокую мотивацию и особую личную историю. Она родилась, хотя врачи отговаривали ее мать из-за возраста и неблагополучных социальных условий.

Кто именно станет новым заместителем министра и когда будет объявлено о назначении губернатор не уточнил.

Напомним, что обновленное отделение медицинской реабилитации открылось в Дзержинске.