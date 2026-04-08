Нижегородцы могут опробовать посадку по биометрии в «Ласточку»

На Горьковской железной дороге стартовал пилотный проект по идентификации пассажиров с помощью биометрических данных. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД. Сервис доступен при посадке в скоростной поезд «Ласточка» № 723, курсирующий между Москвой и Нижним Новгородом. Проводники состава прошли специальное обучение, а их мобильные устройства интегрировали с Госуслугами и Единой биометрической системой (ЕБС).
Воспользоваться услугой могут совершеннолетние граждане РФ, чьи данные зарегистрированы в ЕБС и подтверждены на портале Госуслуг. При оформлении билета должны быть указаны данные действующего паспорта, а в личном кабинете дано согласие на доступ сервисов РЖД к биометрии. Система позволяет значительно ускорить процесс проверки документов перед отправлением поезда.
Несмотря на внедрение цифровых технологий, на период испытаний пассажирам ГЖД необходимо иметь при себе оригинал паспорта для гарантированной посадки. Пилотный режим поможет специалистам протестировать стабильность системы и удобство интерфейса в реальных условиях эксплуатации. В случае успеха практику планируют распространить и на другие популярные железнодорожные маршруты.
