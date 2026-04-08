Нижегородцы могут опробовать посадку по биометрии в «Ласточку»

На Горьковской железной дороге стартовал пилотный проект по идентификации пассажиров с помощью биометрических данных. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД. Сервис доступен при посадке в скоростной поезд «Ласточка» № 723, курсирующий между Москвой и Нижним Новгородом. Проводники состава прошли специальное обучение, а их мобильные устройства интегрировали с Госуслугами и Единой биометрической системой (ЕБС).