Минобразования Беларуси сказало, кто из школьников попадет на 10-дневные учебно-полевые сборы в 2026 году

В Министерстве образования рассказали о том, что ожидает белорусских школьников на дневных учебно-полевых сборах, которые в 2026 году продлятся 10 дней. Как сообщили в ведомстве, учебно-полевые сборы начнутся для учащихся 10 классов уже с 25 мая 2026 года. Их продолжительность составит 10 дней — 60 часов, а цель сборов — отработка практических навыков по учебной дисциплине «Допризывная и медицинская подготовка».
— Предусмотрено проведение учебно-полевых сборов в условиях приближенных к условиям воинской части в формате круглосуточного пребывания учащихся. При невозможности организовать проведение учебно-полевых сборов в формате круглосуточного пребывания учащихся, учебно-полевые сборы организуются в те же сроки на базе школ и гимназий, — отметили в Министерстве образования Беларуси.
Белорусские девушки-десятиклассницы также должны пройти практические занятия по медицинской подготовке, для них сборы начнутся в то же время, что и для юношей. Продолжительность сбора — те же 60 часов. Для девушек сборы будут организованы как на базе медучреждений, МЧС, Красного Креста. Как альтернатива — провести их можно и в школах, гимназиях с привлечением соответствующих медицинских работников.
Важный нюанс: перевод учащихся в одиннадцатый класс будет осуществляется по итогам учебно-полевых сборов.
