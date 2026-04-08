В здании научной библиотеки хотят обеспечить огнестойкость несущих конструкций

Здание бывшего Прусского государственного архива построено в 1930 году в «прагматическом стиле “баухауз”». В 1945 году объект получил значительные повреждения, но был восстановлен в послевоенное время. В 2019 году на ремонт фасада здания Калининградской областной научной библиотеки из бюджета региона выделили 12,7 млн рублей.