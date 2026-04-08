Отключение света 9 апреля грозит северу Волгограда

Жителей Волгограда в очередной раз ожидают временные неудобства из-за перебоев с электричеством в четверг. 9 апреля 2026 года, совсем не массовые отключения света запланировали лишь на севере областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические и ремонтные работы, которые затронут дома и организации в Тракторозаводском районе.
Среди коммунальных страдальцев, которых затронут отключения света 9 апреля 2026 в Тракторозаводском районе, будут с 9.00 до 17.00 жители домов по адресам: улица Латошинская, 81/38, 81/22, 81/16, 81/12, 81/23, 81/17, 81/13, 81/24, 81/18, 81/14, 81/10, 81/11, 81/15, 81/19, 81/25, 81/20, 81/26, 68а, ФКУ Управление по конвоированию УФСИН по Волгоградской области.
