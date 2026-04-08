28 игроков «Торпедо» прибыли в Магнитогорск на матчи ¼ финала чемпионата КХЛ. В составе нижегородской команды, приехавшей в Челябинскую область на поединки с «Металлургом», — 3 вратаря, 9 защитников и 16 нападающих.
Называем всех хоккеистов, которые взяты в поездку. Вратари: Костин, Шугаев, Рыбкин (резервный голкипер). Защитники: Александров, Бойков, Варлаков, Журавлёв, Конюшков, Нарделла, Науменков, Сизов, Силаев. Нападающие: Атанасов, Белевич, Виноградов, Гараев, Гераськин, Гончарук, Кручинин, Летунов, Принс, Свищёв, Соколов, Ткачёв, Фирстов, Шавин, Шевченко, Яремчук.
Перед вылетом в Магнитогорск команда поздравила с днём рождения Даниила Журавлёва. 8 апреля хоккеисту, родившемуся в деревне Опалиха Кстовского района, исполнилось 26 лет. Его контракт с нижегородским клубом действует до 31.05.2027.
Выездные матчи против «Металлурга» торпедовцы проведут 9-го и 11-го числа, домашние — 13-го и 15-го. При необходимости конкуренты по четвертьфинальной стадии Континентальной хоккейной лиги сыграют ещё 17, 19 и 21 апреля.
