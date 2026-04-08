28 игроков «Торпедо» прибыли в Магнитогорск на матчи ¼ финала чемпионата КХЛ

Перед вылетом в Магнитогорск команда поздравила с днём рождения Даниила Журавлёва. 8 апреля хоккеисту, родившемуся в деревне Опалиха Кстовского района, исполнилось 26 лет. Его контракт с нижегородским клубом действует до 31.05.2027.