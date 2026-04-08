В МГТУ создают компактный излучатель ультрафиолета для защиты РОС от микробов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российские ученые разрабатывают портативный ультрафиолетовый излучатель для защиты новой Российской орбитальной станции (РОС) от бактерий и грибков, которые могли накопиться за годы работы орбитального модуля «Наука», сейчас входящего в состав российского сегмента МКС. Об этом журналистам сообщил физик из МГТУ имени Баумана Ростислав Челмодеев.
«Мы разрабатываем как системы, позволяющие прогнозировать действие ультрафиолета на солнечные батареи и другие элементы космических аппаратов, а также изучаем возможность его использования для обеспечения биобезопасности на космических станциях. В частности, мы хотели бы внедрить наши разработки на РОС, где ультрафиолет может использоваться для борьбы с микроорганизмами», — заявил Челмодеев.
В соответствии с текущими планами Роскосмоса, основой для будущей РОС послужит модуль «Наука», который сейчас является составной частью российского сегмента МКС. Реализацию этих планов, как опасаются некоторые эксперты, может осложнить присутствие микробов и грибков в труднодоступных для человека частях «Науки» и других возможных модулей МКС, которые в теории можно было бы присоединить к РОС.
«Модули космических станций представляют собой герметичные среды, внутри которых могут размножаться микроорганизмы, в том числе бактерии и грибки, которые могут распространяться за приборными панелями и в других труднодоступных местах. Мы работаем над созданием портативного ультрафиолетового излучателя, при помощи которого экипаж станции сможет проводить направленную обработку поверхностей», — добавил ученый.
Как отметил физик, также исследователи из МГТУ разработали и проводят испытания портативного ультрафиолетового прибора для обработки ран в боевой обстановке или других условиях, где у врачей нет возможности оперативно доставить пациента в госпиталь. Излучение в данном случае не только убивает болезнетворных микробов, но и воздействует на саму ткань тела больного, что ускоряет заживление раны.