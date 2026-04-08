В Калининграде готовятся массово сносить старые опоры контактной сети

уличного освещения. Работы затронут сразу несколько центральных и крупных улиц города.
В перечень вошли проспекты Мира, Победы, Калинина и Советский, а также улицы Энгельса, Вагоностроительная, Дзержинского, Емельянова, Суворова и Брусничная. Полный список конкретных адресов опубликован на официальном сайте городской администрации.
Демонтаж будет выполнять муниципальное предприятие «Служба заказчика».
Особая проблема возникла с инженерными коммуникациями: на многих опорах висят кабели связи, интернета и другие линии, владельцы которых не оформили договорные отношения с администрацией.
В администрации Калининграда официально обратились ко всем собственникам с требованием заявить о себе и освободить опоры до 1 мая 2026 года. Если этого не произойдёт, при демонтаже все провода и оборудование будут просто удалены. Это может привести к отключению интернета, телефонной связи и других услуг для жителей и организаций.
Кроме того, чиновники подчеркнули, что цель работ — убрать визуальный мусор и привести городские улицы в порядок. Старые металлические конструкции давно потеряли своё функциональное значение и портят внешний вид Калининграда.
Горожан и компании, чьи линии размещены на этих опорах, настоятельно просят не затягивать с обращением в администрацию, чтобы избежать внезапного отключения коммуникаций.
Демонтаж планируется начать после установленного срока.