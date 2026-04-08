В Калининграде готовятся массово сносить старые опоры контактной сети

Администрация Калининграда планирует провести масштабный демонтаж устаревших опор контактной сети, которые давно не используются для городского электротранспорта и.

Источник: Kaliningradnews

уличного освещения. Работы затронут сразу несколько центральных и крупных улиц города.

В перечень вошли проспекты Мира, Победы, Калинина и Советский, а также улицы Энгельса, Вагоностроительная, Дзержинского, Емельянова, Суворова и Брусничная. Полный список конкретных адресов опубликован на официальном сайте городской администрации.

Демонтаж будет выполнять муниципальное предприятие «Служба заказчика».

Особая проблема возникла с инженерными коммуникациями: на многих опорах висят кабели связи, интернета и другие линии, владельцы которых не оформили договорные отношения с администрацией.

В администрации Калининграда официально обратились ко всем собственникам с требованием заявить о себе и освободить опоры до 1 мая 2026 года. Если этого не произойдёт, при демонтаже все провода и оборудование будут просто удалены. Это может привести к отключению интернета, телефонной связи и других услуг для жителей и организаций.

Кроме того, чиновники подчеркнули, что цель работ — убрать визуальный мусор и привести городские улицы в порядок. Старые металлические конструкции давно потеряли своё функциональное значение и портят внешний вид Калининграда.

Горожан и компании, чьи линии размещены на этих опорах, настоятельно просят не затягивать с обращением в администрацию, чтобы избежать внезапного отключения коммуникаций.

Демонтаж планируется начать после установленного срока. Следите за информацией на сайте мэрии.