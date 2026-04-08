Подросток, обвиняемый в убийстве учителя в Пермском крае, признал вину

ПЕРМЬ, 8 апр — РИА Новости. Подросток, обвиняемый в убийстве педагога из школы в Добрянке Пермского края, признал вину, сообщил представитель СУСК по региону в суде.

В среду в Свердловском районном суде фигуранту избирают меру пресечения. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, следователь ходатайствовал о назначении меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

«Сегодня ему предъявлено обвинение. Вину он признал», — сказал на заседании следователь.

Во вторник губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что подросток напал на учителя на улице у входа в школу в Добрянке. Педагог скончалась. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность).