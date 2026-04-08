На набережной Музея Мирового океана в Калининграде зацвела сакура. Информацию об этом опубликовали на странице учреждения «ВКонтакте».
«Друзья, на набережной музея зацвела сакура. Приглашаем полюбоваться красотой природы. Наша сакура очень нежная — просим позаботиться о ней, не трогать цветы и не гнуть тонкие ветви!» — рассказали в музее.
Обычно сакура распускается в Калининграде в конце марта-начале апреля. В 2020 году из-за тёплой погоды она зацвела в феврале. В 2022-м и 2023-м дерево распустилось в начале апреля, а в 2024-м и 2025-м — в конце марта.
Сакура у Музея Мирового океана не единственное растение этого вида в Калининграде. В 2021 году рядом с СК «Янтарный» на Сельме высадили целую аллею. Вдоль улицы Елизаветинской растут деревья сорта Prunus Serrulata — вишня мелькопильчатая. Они распускаются позднее — в начале-середине мая.
