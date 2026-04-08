На набережной Музея Мирового океана в Калининграде зацвела сакура

Сакура у Музея Мирового океана не единственное растение этого вида в Калининграде. В 2021 году рядом с СК «Янтарный» на Сельме высадили целую аллею. Вдоль улицы Елизаветинской растут деревья сорта Prunus Serrulata — вишня мелькопильчатая. Они распускаются позднее — в начале-середине мая. О других местах цветения сакур в Калининграде читайте по ссылке.