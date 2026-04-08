В Калининграде 9 апреля закроют центр из-за торжеств в честь Дня штурма Кёнигсберга

Это связано с торжественной церемонией возложения цветов и венков к братской могиле 1200 воинов 11-й гвардейской армии, погибших в апреле 1945 года.
С 8:00 до 11:30 будет полностью закрыто движение:
по Гвардейскому проспекту — на участке от улицы Генерал-фельдмаршала Румянцева до улицы Театральной;по улице Генерал-фельдмаршала Румянцева — на участке от улицы Генерала Галицкого до улицы Дмитрия Донского.
Как изменится работа общественного транспорта:
Автобус № 4 пойдёт по Советскому проспекту → пл. Победы → Ленинскому проспекту → Портовой улице и далее по обычному маршруту. В обратном направлении — по Ленинскому проспекту → пл. Победы → Советскому проспекту.
Автобус № 2А будет следовать по Московскому проспекту → Ленинскому проспекту → ул. Театральной → Гвардейскому проспекту → пл. Победы → Ленинскому проспекту → Московскому проспекту и далее по схеме.
Автобусы № 72 и троллейбус № 2 изменят маршрут на ул. Театральную → Ленинский проспект → Московский проспект (в оба направления).
Водителям рекомендуют объезжать закрытые участки по Ленинскому проспекту и улице Театральной. Городская администрация просит жителей и гостей Калининграда с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои поездки 9 апреля.