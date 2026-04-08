В Калининграде водитель «Хендая» влетел в здание, а потом набросился на полицейских

7 апреля на улице Панина в Калининграде произошло необычное ДТП: 35-летний водитель автомобиля Hyundai выбрал неверный боковой интервал и на полном ходу въехал в здание. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции для оформления аварии. Однако вместо того чтобы спокойно взаимодействовать с полицейскими, водитель начал активно препятствовать их работе.
По информации УМВД России по Калининградской области, мужчина выражался в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью, хватал их за форменное обмундирование и на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия никак не реагировал.
В итоге стражам порядка пришлось применить физическую силу в строгом соответствии с Федеральным законом «О полиции». Нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции.
В отношении водителя уже составлены административные протоколы по двум статьям КоАП РФ:
ч. 2 ст. 12.26 (невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения); ч. 2 ст. 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности).
Кроме того, по факту нападения на полицейских материалы будут направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Обстоятельства ДТП и поведение водителя устанавливаются.