Какие улицы перекроют 9 апреля в Калининграде

В Калининграде в четверг, 9 апреля, на время проведения церемонии возложения цветов к мемориалу «1200 гвардейцам» на Гвардейском проспекте будет перекрыто движение на дорогах.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 08:00 до 11:30 перекроют автомобильное движение:
— по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген. -фельдм. Румянцева до ул. Театральной;
— по ул. Ген. -фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Дмитрия Донского.
Гвардейский проспект и ул. Ген. -фельдм. Румянцева общественный транспорт будет объезжать по Ленинскому проспекту.
Торжественное возложение венков и цветов к братской могиле начнется в 10:00. В мероприятии примут участие губернатор Алексей Беспрозванных, представители власти, общественных организаций, военнослужащие, ветераны, молодежь.