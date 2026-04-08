Какие улицы перекроют 9 апреля в Калининграде

Автомобильное движение будет закрыто с 08:00 до 11:30.

В Калининграде в четверг, 9 апреля, на время проведения церемонии возложения цветов к мемориалу «1200 гвардейцам» на Гвардейском проспекте будет перекрыто движение на дорогах.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 08:00 до 11:30 перекроют автомобильное движение:

— по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Ген. -фельдм. Румянцева до ул. Театральной;

— по ул. Ген. -фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Дмитрия Донского.

Гвардейский проспект и ул. Ген. -фельдм. Румянцева общественный транспорт будет объезжать по Ленинскому проспекту.

Торжественное возложение венков и цветов к братской могиле начнется в 10:00. В мероприятии примут участие губернатор Алексей Беспрозванных, представители власти, общественных организаций, военнослужащие, ветераны, молодежь.