Воронежец впал в кому после падения с десятиметровой высоты

Врачи воронежской БСМП № 1 спасли 45-летнего мужчину, который получил множество травм и впал в кому после падения с десятиметровой высоты во время спортивных тренировок. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения в среду, 8 апреля.
Пациента доставили в медучреждение в июле 2025 года. У него диагностировали ушибы головного мозга, сердца, позвоночно-спинальную травму, переломы костей предплечья, ребер и пяточной кости. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в реанимационное отделение.
Длительное время пациент находится на искусственной вентиляции легких и был под постоянным наблюдением врачей. Также он перенёс несколько операций на конечностях с использованием металлоконструкций.
После того как состояние мужчины стабилизировалось, специалисты приступили к ранней реабилитации. В середине сентября его выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Спустя какое-то время он вернулся на повторные курсы реабилитации. Индивидуальная программа постепенно расширялась, благодаря чему пациент научился самостоятельно вставать в корсете, ходить с поддержкой и восстановил навыки самообслуживания.
Сейчас мужчина уже самостоятельно ходит, владеет бытовыми навыками и обслуживает себя.