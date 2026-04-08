Воронежец впал в кому после падения с десятиметровой высоты

Врачи БСМП № 1 спасли 45-летнего пациента и научили его заново ходить.

Источник: АиФ Воронеж

Врачи воронежской БСМП № 1 спасли 45-летнего мужчину, который получил множество травм и впал в кому после падения с десятиметровой высоты во время спортивных тренировок. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения в среду, 8 апреля.

Пациента доставили в медучреждение в июле 2025 года. У него диагностировали ушибы головного мозга, сердца, позвоночно-спинальную травму, переломы костей предплечья, ребер и пяточной кости. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в реанимационное отделение.

Длительное время пациент находится на искусственной вентиляции легких и был под постоянным наблюдением врачей. Также он перенёс несколько операций на конечностях с использованием металлоконструкций.

После того как состояние мужчины стабилизировалось, специалисты приступили к ранней реабилитации. В середине сентября его выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Спустя какое-то время он вернулся на повторные курсы реабилитации. Индивидуальная программа постепенно расширялась, благодаря чему пациент научился самостоятельно вставать в корсете, ходить с поддержкой и восстановил навыки самообслуживания.

Сейчас мужчина уже самостоятельно ходит, владеет бытовыми навыками и обслуживает себя.