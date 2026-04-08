В Липецкой области приступили к весенней лесокультурной кампании

Весенняя лесокультурная кампания стартовала на территории Липецкой области. Ее проводят в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении лесного хозяйства региона.
Первый этап — это выкопка посадочного материала, выращенного в 12 лесных питомниках лесхозов. Всего будет заложено на хранение почти 4,7 млн сеянцев сосны, березы и дуба. При этом потребность лесхозов Липецкой области в посадочном материале на 2026 год составляет 1,7 млн сеянцев лесных культур.
Сеянцы будут высажены весной на территории лесного фонда и в качестве защитных насаждений на землях иных категорий. Также часть посадочного материала будет отложена для проведения ежегодной осенней акции «Сохраним лес». Почти 2,9 млн сеянцев лесных культур будут реализованы в другие регионы.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.