Белоруска Арина Соболенко поразила попыткой показать «славянский взгляд»

Соболенко показала в своем исполнении «славянский взгляд» — мировой тренд в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко продемонстрировала «славянский взгляд», ведь она всегда на волне мировых тенденций.

«Мой своеобразный Slavic stare», — подписала Арина фото в соцсетях*, на котором старается соответствовать мировому тренду.

А вот это уже «славянский взгляд» от Соболенко. Фото: социальные сети Арины Соболенко.

Недавно в соцсетях появился новый тренд — slavic stare. Блогеры пытаются копировать пристальный славянский взгляд. А началось это с Мелании Трамп, которая известна своими славянскими корнями и несколько суровым выражением лица, пишет KP.RU.

Так что вот вам белорусский вариант от мировой звезды Арины Соболенко. Скажем прямо — не ее это темперамент и стиль. Арина — это не лед, а огонь! Кстати, после победы на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами, Арина выступит в середине апреля в Штутгарте.

Прочитайте, как Арина Соболенко отпраздновала победу в Майами вместе с футболистом Роналдо: «Это чувство никогда не забудешь».

* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.

Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше