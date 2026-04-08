Белоруска Арина Соболенко поразила попыткой показать «славянский взгляд»

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко продемонстрировала «славянский взгляд», ведь она всегда на волне мировых тенденций.
«Мой своеобразный Slavic stare», — подписала Арина фото в соцсетях*, на котором старается соответствовать мировому тренду.
А вот это уже «славянский взгляд» от Соболенко. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Недавно в соцсетях появился новый тренд — slavic stare. Блогеры пытаются копировать пристальный славянский взгляд. А началось это с Мелании Трамп, которая известна своими славянскими корнями и несколько суровым выражением лица, пишет KP.RU.
Так что вот вам белорусский вариант от мировой звезды Арины Соболенко. Скажем прямо — не ее это темперамент и стиль. Арина — это не лед, а огонь! Кстати, после победы на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами, Арина выступит в середине апреля в Штутгарте.
* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.