Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорожная кампания 2026 года охватит все муниципалитеты Мурманской области

Всего в регионе отремонтируют 118 трасс.

Источник: Национальные проекты России

Ремонтные работы в 2026 году пройдут на дорожных объектах во всех муниципалитетах Мурманской области. Часть работ будет выполнена при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Всего в области отремонтируют 118 дорожных объектов. При поддержке нацпроекта планируется привести в порядок 13 трасс во всех округах города Мурманска, а также участки на восьми региональных дорогах и четыре мостовых сооружения.

Отметим, что один из региональных объектов 2026 года был отремонтирован в прошлом году. Специалисты обновили дорожное полотно на подъезде к Оленегорску.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.