Дорожная кампания 2026 года охватит все муниципалитеты Мурманской области

Ремонтные работы в 2026 году пройдут на дорожных объектах во всех муниципалитетах Мурманской области. Часть работ будет выполнена при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Всего в области отремонтируют 118 дорожных объектов. При поддержке нацпроекта планируется привести в порядок 13 трасс во всех округах города Мурманска, а также участки на восьми региональных дорогах и четыре мостовых сооружения.
Отметим, что один из региональных объектов 2026 года был отремонтирован в прошлом году. Специалисты обновили дорожное полотно на подъезде к Оленегорску.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.