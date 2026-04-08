СМИ: США сообщили Израилю о перемирии с Ираном в последний момент

Портал Middle East Eye пишет, что израильские политики, комментаторы и аналитики поспешили осудить соглашение о двухнедельном перемирии. Многие из них обвинили премьер-министра Биньямина Нетаньяху в «провале» военной кампании против Ирана.
За всю нашу историю никогда не было такой дипломатической катастрофы. Израиль даже не допустили за стол переговоров, когда принимались решения, касающиеся основы нашей национальной безопасности.
Лапид подчеркнул, что Нетаньяху потерпел дипломатическую и стратегическую неудачу и не достиг ни одной из поставленных им целей.
Другой высокопоставленный чиновник признался агентству KAN, что в Израиле «были удивлены» решением Трампа.
Мы получили обновленную информацию в последний момент, когда все уже казалось завершенным. Теперь мы связаны соглашением о прекращении огня.
Канцелярия Нетаньяху, согласно MEE, опубликовала свой первый пост примерно через четыре часа после заявления Трампа о перемирии, сообщив, что Израиль поддерживает решение президента США.
В свою очередь, британская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника утверждает, что объявленное Трампом перемирие было заранее согласовано с Израилем. При этом чиновник подчеркнул, Иран якобы согласился разблокировать Ормузский пролив, не добившись предварительного удовлетворения ни одного из 10 пунктов своего плана.
Кроме того, администрация Трампа, по словам источника, заверила Израиль, что в ходе предстоящих переговоров с Ираном США будут настаивать на достижении общих целей Израиля и США. В частности, Вашингтон потребует вывоза иранского ядерного материала из страны, прекращения обогащения урана Тегераном и устранении угрозы, исходящей от иранской ракетной программы.