Что настрого запрещено в Чистый четверг, 9 апреля 2026 года

В 2026 году этот день уникален не только этим, но и тем, что христианский смысл и народные обычаи сливаются в нем воедино. Церковь вспоминает в этот день величайшие события: Тайную вечерю, установление Таинства Евхаристии и омовение ног ученикам. А народная традиция наполняет этот день практическими действиями по очищению дома и тела, готовя всё к встрече Светлого Воскресения.