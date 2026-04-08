Больше не бросишь где попало: мэрия Челябинска объявила охоту на неправильно припаркованные самокаты

В Челябинске начали эвакуировать электросамокаты, оставленные с нарушением правил благоустройства. Новая практика запущена по поручению заместителя главы города Дмитрия Агеева.
Сегодня, 8 апреля, в центре Челябинска выявили первых трех нарушителей. Два сиреневых самоката увезли на спецстоянку из подземного перехода и с газона. Еще один — желтый — отправился следом, так как был припаркован возле пешеходного перехода.
Операторы кикшеринга обязаны самостоятельно контролировать местонахождение своей техники. В случае неправильной парковки они должны оперативно перемещать самокаты на ближайшую стоянку, отмеченную специальной разметкой. Также у компаний есть возможность штрафовать пользователей, которые игнорируют правила парковки.
Электросамокаты, оставленные с нарушением правил благоустройства — на велодорожках, газонах, узких тротуарах, в подземных переходах — теперь будут принудительно вывозить на спецстоянки. Компании-владельцы смогут забрать технику только после компенсации расходов муниципалитета за эвакуацию и хранение.