На Дону в этом году отремонтируют 114 участков дорог

Специалисты отремонтируют 114 участков автомобильных дорог в 2026 году в Ростовской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций субъекта.
Общая протяженность дорог — 315 км. В порядок приведут около 90 км опорной сети автомагистралей. Среди них — участки дорог Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск, Ростов-на-Дону — Ставрополь, Котельниково — Зимовники — Сальск — Песчанокопское.
Также будут обновлены более 130 км трасс, ведущих к опорным населенным пунктам. В их числе — Миллерово — Вешенская, Усьман — Веселый — Сальск, Элиста — Ремонтное — Зимовники. Кроме этого, специалисты отремонтируют участки наиболее оживленных транспортных артерий регионального и межмуниципального значения. Завершить работы планируется до октября 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.