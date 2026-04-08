Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону в этом году отремонтируют 114 участков дорог

Завершить работы планируется до октября.

Специалисты отремонтируют 114 участков автомобильных дорог в 2026 году в Ростовской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций субъекта.

Общая протяженность дорог — 315 км. В порядок приведут около 90 км опорной сети автомагистралей. Среди них — участки дорог Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск, Ростов-на-Дону — Ставрополь, Котельниково — Зимовники — Сальск — Песчанокопское.

Также будут обновлены более 130 км трасс, ведущих к опорным населенным пунктам. В их числе — Миллерово — Вешенская, Усьман — Веселый — Сальск, Элиста — Ремонтное — Зимовники. Кроме этого, специалисты отремонтируют участки наиболее оживленных транспортных артерий регионального и межмуниципального значения. Завершить работы планируется до октября 2026 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.