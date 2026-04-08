В селе Башкирии начал сползать берег реки Белой

В селе Охлебинино Иглинского района начал сползать берег реки Белой. На место для оценки ситуации выехал министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.
По его словам, поступила информация о разрушении берега.
«На данном участке река имеет извилистое течение. Береговая полоса подвергается боковой эрозии, в результате чего происходит обрушение. На противоположном берегу образуются наносы. На этом участке требуется расчистка русла и дноуглубление. Вместе с коллегами прорабатываем решения данного вопроса», — сообщил министр.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе резко замедлился приток воды в реку Белую.