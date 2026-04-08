Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замминистра здравоохранения по родовспоможению появится в Нижегородской области

Информации, кто именно займет эту должность, пока нет.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области появится заместитель министра здравоохранения региона по родовспоможению и репродукции. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин во время интервью журналисту Юрию Подоляке.

Информации, кто именно займет эту должность, пока нет, — известно, что это будет эксперт и с психологическим, и с гинекологическим образованием. Об этом сообщил главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

«Губернатор назвал этого человека “идейным, с внутренней глубокой мотивацией и личной историей” — она сама появилась на свет вопреки, врачи отговаривали ее мать от рождения ребенка из-за возраста и неблагополучных социальных условий», — пишет Алексей Никонов.

Ранее мы писали, что Глеб Никитин обсудил с журналистом Юрием Подолякой демографическую программу Нижегородской области.