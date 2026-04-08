Замминистра здравоохранения по родовспоможению появится в Нижегородской области

В Нижегородской области появится заместитель министра здравоохранения региона по родовспоможению и репродукции. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин во время интервью журналисту Юрию Подоляке.
Информации, кто именно займет эту должность, пока нет, — известно, что это будет эксперт и с психологическим, и с гинекологическим образованием. Об этом сообщил главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
«Губернатор назвал этого человека “идейным, с внутренней глубокой мотивацией и личной историей” — она сама появилась на свет вопреки, врачи отговаривали ее мать от рождения ребенка из-за возраста и неблагополучных социальных условий», — пишет Алексей Никонов.
Ранее мы писали, что Глеб Никитин обсудил с журналистом Юрием Подолякой демографическую программу Нижегородской области.