Кассация оставила в силе конфискацию имущества пермского экс-министра Зарубина

ПЕРМЬ, 8 апреля, ФедералПресс. Дом в Пермском районе и квартира в Сочи, записанные на третье лицо, но реально принадлежавшие бывшему министру по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Алексею Зарубину, обращены в доход государства. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу экс-чиновника и подтвердил законность изъятия недвижимости, приобретенной на средства, происхождение которых чиновник не смог объяснить.

«Фактически стоимость приобретенных и оформленных на третье лицо объектов недвижимости составила около 23 млн рублей», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Поводом для вмешательства прокуратуры стала проверка законности источников дохода, на которые чиновник приобрел недвижимость. Как установило следствие, экс-министр оформил имущество на третье лицо, однако убедительных доказательств легальности происхождения средств на покупку предоставлено не было.

Кроме того, прокурор настаивал на том, что договор купли-продажи на приобретение недвижимости в Краснодарском крае носил притворный характер, так как в документах указана заниженная стоимость жилья.

Ленинский районный суд Перми и Пермский краевой суд ранее уже удовлетворили требования прокурора региона. Ответчик попытался оспорить эти решения в кассационной инстанции, однако суд в Челябинске признал изъятие имущества законным.

Напомним, что в середине декабря прошлого года Алексей Зарубин ушел с поста министра по закупкам Пермского края, а спустя несколько дней он устроился начальником отдела в администрацию Северодонецка.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Пермском крае прокуратура через суд добилась отмены сделок по продаже более 30 гектаров земли. Участки в Осинском городском округе незаконно, по заниженной цене и без торгов, ушли частной организации.

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.