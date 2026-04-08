Кассация оставила в силе конфискацию имущества пермского экс-министра Зарубина

«Фактически стоимость приобретенных и оформленных на третье лицо объектов недвижимости составила около 23 млн рублей», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Поводом для вмешательства прокуратуры стала проверка законности источников дохода, на которые чиновник приобрел недвижимость. Как установило следствие, экс-министр оформил имущество на третье лицо, однако убедительных доказательств легальности происхождения средств на покупку предоставлено не было.
Кроме того, прокурор настаивал на том, что договор купли-продажи на приобретение недвижимости в Краснодарском крае носил притворный характер, так как в документах указана заниженная стоимость жилья.
Ленинский районный суд Перми и Пермский краевой суд ранее уже удовлетворили требования прокурора региона. Ответчик попытался оспорить эти решения в кассационной инстанции, однако суд в Челябинске признал изъятие имущества законным.
Напомним, что в середине декабря прошлого года Алексей Зарубин ушел с поста министра по закупкам Пермского края, а спустя несколько дней он устроился начальником отдела в администрацию Северодонецка.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Пермском крае прокуратура через суд добилась отмены сделок по продаже более 30 гектаров земли. Участки в Осинском городском округе незаконно, по заниженной цене и без торгов, ушли частной организации.
