Кассация оставила в силе конфискацию имущества пермского экс-министра Зарубина

ПЕРМЬ, 8 апреля, ФедералПресс. Дом в Пермском районе и квартира в Сочи, записанные на третье лицо, но реально принадлежавшие бывшему министру по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Алексею Зарубину, обращены в доход государства. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу экс-чиновника и подтвердил законность изъятия недвижимости, приобретенной на средства, происхождение которых чиновник не смог объяснить.