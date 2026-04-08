Белорусский ученый предупредил, где можно встретить проснувшихся змей

В Беларуси обитает три вида змей: уж обыкновенный, медянка и гадюка обыкновенная. Последняя — ядовита и опасна для человека.
Как рассказал ведущий научный сотрудник Экологического центра по биоресурсам НАН Беларуси Сергей Дробенков, в республике уже начался сезон активности змей, их уже наблюдают в живой природе.
— В крупных, средних городах и поселках змей, как правило, не бывает. И в лесопарковой зоне их нет. В Минске несколько лет назад регистрировались единичные случаи, — приводит слова специалиста Sputnik.by.
Особенно внимательным нужно быть белорусам, которые предпочитают активный отдых на природе, в лесах.
— Змеям нужно, с одной стороны, прогреваться на солнце, и поэтому они избегают лесов. А с другой стороны, чтобы не было перегрева, они избегают открытых участков. Поэтому они любят какие-то мозаичные участки местности, где есть просеки, лесные, опушки, вырубки, — предостерег Сергей Дробенков.
Для походов в лес он порекомендовал выбирать высокую (40−45 сантиметров) резиновую обувь, которая может защитить в случае неожиданного нападения потревоженной змеи.
