Смоленские студенты стали победителями Всероссийской зимней универсиады

Победителями IX Всероссийской зимней универсиады, которая проходила в Уфе с 16 февраля по 30 марта, стали студенты Смоленского государственного университета спорта (СГУС). Соревнования проходили при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.
По итогам соревнований команда заняла первое место в медальном зачете среди 70 образовательных организаций страны.
Программа включала биатлон, лыжные гонки, керлинг, конькобежный спорт и спортивное ориентирование. Представители областного центра продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали 15 медалей различного достоинства, показав лучший результат среди всех участников.
Решающей стала победа студентки СГУС Елены Серегиной в соревнованиях по шорт-треку. Ее золотая медаль позволила смоленской команде обойти ближайших соперников и занять первое место в общем зачете.
«Поздравляю спортсменов, тренерский штаб и всю команду Смоленского государственного университета спорта с заслуженной победой. Желаю новых достижений и ярких побед!», — заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.