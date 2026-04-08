Интересные и экологичные способы окрашивания яиц, которые удивят гостей

Крашеные и расписные яйца — один из главных символов Пасхи и первое блюдо, с которого начинают трапезу после Великого поста. Красить яйца принято за несколько дней до праздника. Несмотря на обилие искусственных пищевых красителей и наклеек, сегодня вновь популярны натуральные способы окрашивания. Как красиво покрасить яйца на Пасху и добиться необычных расцветок и эффектов — в материале «Газеты.Ru».
Как красить яйца: общие правила.
Накануне праздника в магазинах появляется множество пищевых красителей для куриных яиц. Однако тренер-нутрициолог Ольга Яблокова рекомендует отдавать предпочтение натуральным вариантам окрашивания.
Использование натуральных красителей хорошо еще и тем, что позволяет экспериментировать. «Например, можно обернуть яйцо листьями петрушки или укропа, зафиксировать марлей и затем окрасить. После снятия ткани на скорлупе остается четкий растительный отпечаток», — пояснила нутрициолог.
Как правильно сварить и покрасить яйца.
* Чтобы цвет лег ровно, достаньте яйца из холодильника заранее и дайте им согреться.
Натуральные способы окрашивания яиц.
~Куркума ~
С помощью куркумы можно получить насыщенный желтый цвет.
Инструкция.
* На литр воды возьмите 2−3 ст. л. куркумы и 2 ст. л. столового уксуса 9%.
~Каркаде~
Чай каркаде дает совсем не тот цвет, который от него ожидают, отмечает Ольга Яблокова. Вместо красного получаются сложные серо-голубые и графитовые оттенки.
Инструкция:
* Заварите крепкий настой каркаде.
~Луковая шелуха~
Окрашивание яиц луковой шелухой — классический и самый распространенный вариант. В зависимости от интенсивности окрашивания яйца получаются карамельного или шоколадного цвета.
Инструкция.
* В 1 литр воды добавьте шелуху от десяти луковиц и оставьте на полчаса.
~Краснокочанная капуста~
Этот овощ придаст скорлупе красивый насыщенный синий цвет.
Инструкция.
* Возьмите 0,5−0,7 кг краснокочанной капусты на 1−1,5 литра воды.
~Тайский синий чай~
Этот необычный чай получают из высушенных цветков травянистой лианы. Его раствор окрасит яйца во все оттенки синего: от голубого до сапфирового.
Инструкция.
* Положите в 0,5 литра воды 3−4 ст. л. чая.
~Черный и зеленый чай~
Красивые цвета получаются и с другими видами чая. Черный чай окрасит яйца в насыщенный коричневый цвет с оранжевым оттенком. А зеленый — придаст зеленовато-желтый оттенок.
Инструкция.
* Возьмите 10 пакетиков или 20 г чая на 1 литр воды.
~Вино~
Шеф-повар Антон Прокофьев поделился с «Газетой.Ru» экстравагантным способом окрашивания яиц. «Пожалуй, самый экзотический способ окрашивания яиц — это варка в вине. Яйцо получается насыщенного фиолетового цвета», — отметил он.
Понадобится:
* красное вино — 1 л,
Инструкция.
* Вымойте яйца (они должны быть комнатной температуры) и сложите в кастрюлю.
Необычные техники окрашивания яиц.
~Мраморные яйца~
Оригинальным способом окрашивания яиц в мраморном стиле поделилась с «Газетой.Ru» кулинар Наташа Пархоменко.
Вам понадобится:
* луковая шелуха;
Инструкция.
* Измельчаем ножницами луковую шелуху.
~Яркие мраморные яйца разных цветов~
Еще одна вариация окраски яиц от Наташи Пархоменко.
Вам понадобится:
* 10 сырых яиц;
Инструкция.
* Измельчаем ножницами луковую шелуху.
~Перламутровое окрашивание~
Об эффектном и при этом простом способе окрашивания рассказала «Газете.Ru» шеф-кондитер Елена Сухинина-Беликова.
«Добиться перламутрового оттенка поможет пищевой кандурин — краситель, который придает кондитерским изделиям эффект металлического блеска. Этот способ окрашивания очень эффектно смотрится, подходит как для бежевых, так и для белых яиц. Сегодня на рынке представлено огромное количество различных оттенков канурина — золотистых, красных, синих и радужных», — пояснила Елена Сухинина-Беликова.
Инструкция.
* Возьмите ватный диск, обмакните его в кандурин.
~Узор «Драгоценные камни»~
Авторскими рецептами окрашивания яиц с «Газетой.Ru» поделилась старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Анастасия Луговая.
Для первого варианта понадобятся натуральные красители — зеленый чай и каркаде, а также терпение. Придется повозиться, зато эффект превзойдет все ожидания. Крашеные яйца будут напоминать драгоценные камни.
Инструкция.
* Залейте яйца холодной водой и варите до готовности 10−15 мин.
~Лунный узор~
Этот необычный вариант окрашивания от Анастасии Луговой подарит яйцам невероятный лунный оттенок.
Инструкция.
* Залейте яйца холодной водой и варите до готовности 10−15 мин.
Почему красят яйца на Пасху.
Яйцо в христианской традиции — это символ жизни, возрождения и победы над смертью. Согласно церковному преданию, первой свидетельницей воскресения Иисуса Христа была Мария Магдалина. Именно она отправилась с этой радостной вестью к людям.
Мария Магдалина принесла проповедь о чудесном воскресении Спасителя в языческий Рим. Встретившись с императором Тиберием, она преподнесла ему в дар куриное яйцо — символ новой жизни. «Христос Воскрес!» — сказала она. Однако император лишь рассмеялся в ответ. Он сказал, что скорее это яйцо покраснеет, чем может воскреснуть умерший человек. И в следующее мгновение яйцо в руке Марии Магдалины приобрело алый оттенок.
Изначально христиане красили к Пасхе яйца только в красный цвет, который ассоциируется с кровью Христа, пролитой ради спасения людей. Но сегодня существует множество вариантов окрашивания.