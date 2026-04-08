Распятие. Голгофа. Крест. Страстная пятница 2026: что запрещено 10 апреля

Пост в Великую пятницу — самый строгий. Верующие не едят ничего до момента выноса плащаницы, а после — только вода и хлеб. Не ради правила, а чтобы телом ощутить меру этой скорби. Веселье, шум, развлечения в этот день кажутся неуместными: душа призвана стоять у Креста, а не отвлекаться на суету. Молитва, тишина, помощь близким — вот что наполняет этот день смыслом.