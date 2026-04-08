На Дону усилили проверки молочных продуктов и яиц перед Пасхой

Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

В преддверии Пасхи в Ростовской области усилен контроль качества животноводческой продукции — яиц, творога и молока — в связи с ростом потребительского спроса.

Вся продукция перед поступлением в торговые точки проходит обязательную ветеринарно‑санитарную экспертизу. В Ростове‑на‑Дону её выполняют пять стационарных и одна передвижная лаборатория Донского государственного ветеринарного референтного центра.

В рамках контроля специалисты: проверяют условия перевозки товаров; изучают ветеринарные сопроводительные документы (в т. ч. подтверждение, что продукция поступила из регионов, свободных от инфекционных заболеваний крупного рогатого скота и птицы); проводят лабораторные исследования.

Товары, не соответствующие установленным нормативам, снимаются с реализации.