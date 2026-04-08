Страстная пятница 2026: что запрещено 10 апреля

Есть дни, которые не нужно объяснять — их нужно проживать. Страстная пятница именно такая. День, когда христиане всего мира останавливаются, чтобы вспомнить: две тысячи лет назад на горе Голгофе закончилась земная жизнь Того, Кто изменил ход истории.
В 2026 году православные встретят эту дату 10 апреля — за два дня до Пасхи, которая выпадает на 12 число. Что считается грехом в этот день и можно ли работать, выяснял rostov.aif.ru.
Распятие. Голгофа. Крест.
Евангелие рассказывает эту историю без прикрас. После Тайной вечери, преданный Иудой за тридцать сребреников, Христос предстаёт перед Понтием Пилатом. Прокуратор Иудеи понимает: обвинения в бунте — навет, но под давлением толпы выносит приговор.
Распятие. Голгофа. Крест, который Спаситель нес сам, сквозь улицы Иерусалима, под конвоем стражи. Рядом — двое разбойников, и один из них, уже на кресте, находит в себе силы покаяться. А потом — тишина. Тело снимают, погребают. И мир замирает в ожидании.
В храмах в этот день особенные службы. Православные около трёх часов дня собираются на вечерню: в это время, по Евангелию, Христос испустил дух. Из алтаря выносят плащаницу — изображение Спасителя во гробе.
Этот обычай вошёл в богослужение лишь в конце XVI века, но сегодня без него немыслима Страстная пятница. Плащаница остаётся в центре храма три неполных дня — до самого Воскресения.
Пост в Великую пятницу — самый строгий. Верующие не едят ничего до момента выноса плащаницы, а после — только вода и хлеб. Не ради правила, а чтобы телом ощутить меру этой скорби. Веселье, шум, развлечения в этот день кажутся неуместными: душа призвана стоять у Креста, а не отвлекаться на суету. Молитва, тишина, помощь близким — вот что наполняет этот день смыслом.
Можно ли работать на Страстную пятницу?
На Руси в Страстную пятницу жгли костры на пригорках: верили, что огонь отгоняет нечистую силу. Запрещалось работать в поле, кузнецам — браться за молот, женщинам — шить и вязать.
Все домашние дела старались закончить ещё в Чистый четверг. А вот печь хлеб, напротив, советовали: считалось, что выпечка, приготовленная в этот день, обладает целебной силой.
Страстная пятница не требует зрелищ. Она предлагает другое: остановиться. Оглянуться. Вспомнить, что за внешней суетой есть вещи, которые не измеряются временем. И встретить Пасху не только с крашеным яйцом в руке, но и с тихим пониманием: прежде чем воссияет свет, нужно пройти через тьму.
