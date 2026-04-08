Юрий Шалабаев прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде паводок острее всего чувствуют жители частного сектора Автозаводского, Ленинского, Канавинского и частично Московского районов, чьи дома расположены в низинах. С ними работают спасатели, которые помогают отводить воду с участков, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем канале в мессенджере MAX.
«Два раза в сутки — утром и вечером — получаю оперативную информацию от управления ГОЧС города и дорожников по ситуации с подтоплениями, в течение дня также держим связь. Обстановка на данный момент полностью отражает все ранее даваемые прогнозы и оценивается специалистами как штатная, развивается без непредсказуемых последствий», — написал мэр.
По его словам, продолжается мониторинг территорий и в Кстовском районе, Новинском сельсовете — рядом с разлившейся Кудьмой. На особом контроле находятся городские дороги. Техника откачивает воду с проблемных участков, отъезжает разгрузиться и снова возвращается.
«На днях зафиксировали большое скопление воды по ряду адресов, но техника справилась, дороги в норме. Уже завтра принимаем новые водооткачивающие машины, которые закупили специально к паводку. Они сразу будут привлечены к работе», — добавил Юрий Шалабаев.
Напомним, что экотропы закрыты в Керженском заповеднике из-за подтопления отдельных участков.