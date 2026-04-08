Умер ещё один подросток, пострадавший в страшном ДТП в воронежских Лисках

15-летний пассажир иномарки две недели находился в реанимации.

Источник: АиФ Воронеж

Пятнадцатилетний подросток скончался в больнице после ДТП в Лисках Воронежской области. Мальчик две недели находился в реанимации. Эту информацию корреспонденту vrn.aif.ru подтвердили в региональном СУ СКР в среду, 8 апреля.

Страшная авария произошла ранним утром 25 марта. Водитель Hyundai Genesis не справился с управлением и вылетел с проезжей части, после чего врезался в опору ЛЭП. 17-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте. Ещё трое парней в возрасте 15−18 лет получили травмы и были доставлены в больницу. К сожалению, спасти самого младшего пострадавшего не удалось.

23-летний водитель иномарки сбежал с места аварии. Позже его задержали и отправили в СИЗО. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, с оставлением места ДТП (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

В ведомстве отметили, что с учётом смерти ещё одного пассажира действия водителя будут переквалифицированы на более тяжкое преступление.