Умер ещё один подросток, пострадавший в страшном ДТП в воронежских Лисках

Пятнадцатилетний подросток скончался в больнице после ДТП в Лисках Воронежской области. Мальчик две недели находился в реанимации. Эту информацию корреспонденту vrn.aif.ru подтвердили в региональном СУ СКР в среду, 8 апреля.
Страшная авария произошла ранним утром 25 марта. Водитель Hyundai Genesis не справился с управлением и вылетел с проезжей части, после чего врезался в опору ЛЭП. 17-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте. Ещё трое парней в возрасте 15−18 лет получили травмы и были доставлены в больницу. К сожалению, спасти самого младшего пострадавшего не удалось.
23-летний водитель иномарки сбежал с места аварии. Позже его задержали и отправили в СИЗО. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, с оставлением места ДТП (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).
В ведомстве отметили, что с учётом смерти ещё одного пассажира действия водителя будут переквалифицированы на более тяжкое преступление.