Умер ещё один подросток, пострадавший в страшном ДТП в воронежских Лисках

Страшная авария произошла ранним утром 25 марта. Водитель Hyundai Genesis не справился с управлением и вылетел с проезжей части, после чего врезался в опору ЛЭП. 17-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте. Ещё трое парней в возрасте 15−18 лет получили травмы и были доставлены в больницу. К сожалению, спасти самого младшего пострадавшего не удалось.