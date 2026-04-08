В московском районе Люблино возведут дом по программе реновации

Дом по программе реновации возведут в районе Люблино в Москве. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«В районе Люблино в рамках программы реновации появится еще один многоквартирный жилой дом. На земельном участке площадью 0,61 гектара построят современное здание предельной площадью почти 37 тысяч квадратных метров», — рассказал он.
Новый дом построят рядом с метро «Люблино» и парком «Малые Кузьминки». В проекте предусмотрены квартиры с удобными планировками, просторные входные группы, лифтовые холлы, помещения для колясок и велосипедов. Территорию вокруг дома благоустроят.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.