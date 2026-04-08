В пятницу на Южном берегу Крыма ограничат движение и будут досматривать машины

«Администрация города Алушты доводит до сведения, что 10 апреля 2026 года на территории населенного пункта Солнечногорское будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия», — написала мэр Алушты в своем канале в Мах.
И предупредила, что в рамках учений на автомобильной дороге межмуниципального значения Алушта — Судак — Феодосия ограничат движение и будут досматривать автомобили.
Администрация города Алушты обращается к населению с просьбой соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.