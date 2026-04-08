В пятницу на Южном берегу Крыма ограничат движение и будут досматривать машины

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости Крым. На южном берегу Крыма в пятницу, 10 апреля, пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщила мэр города Алушта Галина Огнёва.

Источник: РИА "Новости"

«Администрация города Алушты доводит до сведения, что 10 апреля 2026 года на территории населенного пункта Солнечногорское будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия», — написала мэр Алушты в своем канале в Мах.

И предупредила, что в рамках учений на автомобильной дороге межмуниципального значения Алушта — Судак — Феодосия ограничат движение и будут досматривать автомобили.

Администрация города Алушты обращается к населению с просьбой соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше