Барщевский выступил за введение дресс-кода в российских театрах

«Я в Большом театре видел несколько лет назад человека, который пришел в сланцах, шортах, майке-алкоголичке и сидел в партере. Конечно, надо (вводить дресс-код — ред.). Если у людей нет внутренней культуры, значит, ее надо прививать. В церковь нельзя зайти в шортах или короткой юбке, потому что место не предполагает. А чем театр отличается?» — сказал Барщевский в беседе с NEWS.ru.