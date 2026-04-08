Калининградцам пообещали больше 2 млн рублей при заключении контракта на военную службу

С 1 января 2026 года граждане, которые заключают контракт сроком не менее одного года для участия в СВО, получают единовременную выплату 500 тысяч рублей от администрации Калининграда. Деньги перечисляют без заявлений — после зачисления в воинскую часть, если кандидат был направлен в пункт отбора городским военкоматом.