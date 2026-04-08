100-летний юбилей отметила труженица тыла Александра Дегтева

Александра Дегтева родилась в 1926 году в поселке Воскресенское Горьковской области. Окончив 7 классов, Александра на протяжении всей войны трудилась в колхозе ради победы. После войны в 1946 году она переехала в город и сначала сначала работала нянечкой в разных семьях. А позже труженица тыла устроилась работать на завод «Эра», где и познакомилась со своим мужем.