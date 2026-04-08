100-летний юбилей отметила труженица тыла Александра Дегтева

Окончив 7 классов, Александра Дегтева всю войну трудилась в колхозе.

Труженица тыла, ветеран труда, вдова участника битвы на Курской дуге и жительница Московского района Александра Дегтева отметила вчера, 7 апреля, свой 100-летний юбилей. Об этом сообщает районная администрация.

Александра Дегтева родилась в 1926 году в поселке Воскресенское Горьковской области. Окончив 7 классов, Александра на протяжении всей войны трудилась в колхозе ради победы. После войны в 1946 году она переехала в город и сначала сначала работала нянечкой в разных семьях. А позже труженица тыла устроилась работать на завод «Эра», где и познакомилась со своим мужем.

Работе на предприятии она посвятила дальнейшие 42 года жизни. Александра Дегтева также награждена почетными грамотами.

Вчера Александра Дегтева встретила свой юбилей в окружении родных. На вопрос о секрете долголетия она ответила, что ключом к нему является любовь к жизни и людям. Именно эти светлые чувства всегда вели ее по верному пути, а любимым увлечением нижегородки была рыбалка вместе с мужем.

Главным итогом жизни для юбилярши стали дети. Александра Дегтева с теплотой рассказала, что вырастила двоих детей, троих внуков и уже семерых правнуков.

