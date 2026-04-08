В Перми проходит «Неделя космоса» с выставками и наблюдением за Солнцем

В Перми стартовала тематическая «Неделя космоса»: с 6 по 12 апреля на разных площадках города для жителей подготовили насыщенную программу мероприятий.
Основные события проходят в Пермском планетарии. В этом году неделя особенно значима — 12 апреля исполняется 65 лет со дня первого полёта человека в космос, совершённого Юрием Гагариным, а самому планетарию — 58 лет. Для гостей организовали научные эксперименты, мастер-классы, викторины, запуск моделей ракет и световое шоу под звёздным куполом. Посетить интерактивные активности можно по билетам на программы планетария.
Также в фойе работает выставка детских работ «Пермь космическая. Пермь промышленная». При хорошей погоде на смотровой площадке открывают телескоп для наблюдения за Солнцем. Кроме того, посетители могут рассмотреть город через бинокль и сделать фотографии на фоне космических декораций.
Космическая тематика охватила и городские библиотеки. Здесь проходят лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и книжные выставки, посвящённые истории освоения космоса.
Праздничные мероприятия запланированы и в парках. Так, 12 апреля в парке «Счастье есть» программа начнётся в полдень: зрителям покажут познавательный мультсериал и организуют выступления творческих коллективов. В парке «Балатово» события стартуют в 13:00 — гостей ждут танцевальные и вокальные номера.
Все мероприятия рассчитаны на посетителей старше 6 лет, а подробное расписание доступно на официальных ресурсах организаторов.