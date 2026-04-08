Один мост и три участка дорог затопило в Нижегородской области 8 апреля

В трех округах региона также произошли подтопления придомовых территорий.

Источник: Живем в Нижнем

8 апреля в Нижегородской области из-за паводка затопило еще один низководный мост и три участка автодорог. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В Ардатовском округе затопило низководный мост через реку Иржу у деревни Мызы. На месте организовали лодочную переправу.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В Воскресенском округе затопило участок дороги Воскресенское — Большая Юронга, в 500 метрах от деревни Большое Поле. Под водой также оказались два участка трасс в Городецком округе. Из-за паводка затопило дороги Шадрино — Коньково и д. Мошкино — д. Конево; организованы лодочная переправа.

Кроме того, за одни сутки в трех округах региона зафиксировали подтопление новых придомовых территорий. Эвакуация местных жителей в пункты временного размещения не требуется.

Ранее мы писали, что в Арзамасе на реке Теше зафиксировали паводковый рекорд.